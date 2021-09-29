РИАМО - 29 сен. Центр спорта и образования «Самбо-70» ввели в эксплуатацию на улице Губкина в столичном районе Гагаринский, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На улице Губкина, дом 6 введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70». Это первая специализированная школа спортивной гимнастики, построенная за последние десять лет», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Площадь четырехэтажного комплекса составляет почти 4,8 тыс. квадратных метров. Здание состоит из двух частей: четырехэтажной административной и двухэтажной части, включающей гимнастический зал. Одновременно в комплексе могут тренироваться до 100 спортсменов.

«В здании предусмотрены зал хореографии и аэробики, оснащенный хореографическими станками и зеркалами на 18 занимающихся, тренажерный зал с современными тренажерами, группа медико-реабилитационных помещений, спортивный гимнастический зал 36х36м с современным оборудованием и спортивными ямами для занятий гимнастикой», – рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что на прилегающей территории установлена спортивная площадка для подготовки к сдаче норм ГТО, выполненная из специализированного спортивного покрытия, а также площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Прилегающая территория озеленена – высажены деревья и кустарники.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, к проверкам строительства ФОКа «Самбо-70» регулярно привлекались специалисты центра экспертиз (ЦЭИИС). Эксперты ЦЭИИС выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований: начиная с качества бетонных работ и заканчивая отделкой помещений.