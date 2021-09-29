РИАМО - 29 сен. На минувшей неделе комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 78 объектов, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

Под строительство загородного дома в Солнечногорске можно взять в аренду земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м. Земля находится в 5 км от Рогачевского шоссе в деревне Мостки. Начальная цена аренды - 136 992,6 рубля в год.

В Шаховской сдается в аренду земельный участок под производственную деятельность площадью 100 тыс. кв. м. Участок предоставляется в аренду на 13 лет и 2 месяца. Здесь можно разместить объекты капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Начальная цена лота – 274 275 рублей в год.

В Орехово-Зуеве предлагается в аренду здание площадью 697,7 кв. м с земельным участком площадью 4022 кв. м под административную, хозяйственную деятельность. Торги начинаются с 3 234 100 рублей в год.

Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки в Подмосковье, доступные для покупки и аренды, можно на портале ЕАСУЗ: easuz.mosreg.ru/torgi.