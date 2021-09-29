РИАМО - 29 сен. Объем промышленного производства в столице вырос на 24,3% с начала года. Рост связан и со стабильным развитием крупных отраслей, таких как химическая и пищевая промышленность, а также высокими темпами прироста в отдельных категориях – производстве бумаги, текстильных изделий и электрического оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 8 месяцев текущего года объемы промышленного производства в Москве увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 24,3%, в целом по стране этот показатель вырос на 4,5%. Такая динамика обусловлена преимущественно ростом обрабатывающей промышленности столицы – отрасль увеличилась на 25,1%. Московские предприятия показывают уверенный рост с начала года во многих отраслях: востребованы продукты питания, бытовая химия, одежда и лекарства, телекоммуникационная продукция», – рассказал вице-мэр.