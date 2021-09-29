РИАМО - 29 сен. С 20 по 24 сентября в Подмосковье состоялись 69 аукционов по земельно-имущественным торгам. Всего в торгах приняли участие 216 человек, в среднем на лот претендовали более 3 участников, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

По сравнению с 2020 годом процент реализации объектов на торгах вырос на 14% и составляет 82% от всех опубликованных земельно-имущественных торгов.

Так, в аукционе по аренде земельного участка для личного подсобного хозяйства площадью 12 соток в Воскресенске участвовали 10 человек. Стартовая цена лота составляла 46 313,4 рубля в год. В ходе торгов ежегодный размер арендной платы превысил стартовый почти в 53 раза и составил 2 443 028 рублей.

Подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ: https://easuz.mosreg.ru/torgi.