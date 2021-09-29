РИАМО - 29 сен. За период с 20 по 24 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 3 закупки, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Из них одна закупка — на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Наро-Фоминск), одна закупка — на благоустройство зоны отдыха (Люберцы).

Еще одна закупка — на проектно-изыскательские работы и капитальный ремонт здания военного комиссариата в Одинцове.

Ранее в Единой информационной системе в сфере закупок было опубликовано извещение о проведении совместного электронного аукциона на поставку эндопротезов для нужд учреждений здравоохранения Московской области в 2022 году.