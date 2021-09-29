РИАМО - 29 сен. Шумомеры планируют устанавливать в жилых зонах и в местах скопления нарушителей в Москве, заявил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламентам, правилам и процедурам Александр Семенников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, который ужесточает ответственность о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами. Инициатива предполагает увеличение финансовой ответственности в 10 раз, с 500 до 5 тыс. рублей.

«Массового заполонения города комплексами по замеру уровня шума не предполагается. Они сначала тестируются, доводятся, а затем размещаются в тех местах, о которых просят жители», - сказал Семенников.

Он отметил, что это традиционные места встреч гонщиков, использующих автомобили без глушителей, а также жилые комплексы.

«Уже сотни обращений поступило в департамент транспорта (Москвы – ред.) от жителей об установке комплексов вблизи тех или иных жилых зон жилищных комплексов», - заключил Семенников.

По его словам, если раньше для проверки уровня шума автомобили нужно было перемещать в специальные боксы, то теперь все будет автоматизировано. Шумомеры уже тестируются сегодня в Москве, в частности в районе Чистых прудов.

«Комплекс будет фиксировать и фотоизображение нарушителя, будет таблица по уровню шума, она будет соотноситься с временными отрезками», - уточнил Семенников.

Рассылкой штрафов будет заниматься подведомственное учреждение департамента транспорта столицы - Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).

«Опыт у нее имеется, сама процедура оформления нарушения автоматизирована», - заключил Семенников.

Штрафовать за нарушение покоя горожан в темное время суток будут автоматически по камерам фотовидеофиксации, оснащенным шумомерами.

Машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями будут задерживать и эвакуировать на спецстоянку. Там они будут находится до тех пор, пока владелец транспорта не вернет глушитель в штатный режим работы.

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