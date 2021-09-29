РИАМО - 29 сен. Нарушения масочного режима выявили в ходе рейда в торговом центре «Гагаринский», который расположен на юге Москвы, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Он подчеркнул, что из-за нарушения санитарных требований торговый центр могут закрыть на 90 суток.

«В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре «Гагаринский», расположенном по адресу: ЮАО, ул. Вавилова, д. 3, большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке)», - сказал Михайлов.

За эти нарушения юрлицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. При установлении фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее власти Москвы сообщили об усилении контроля за масочным режимом в общественных местах. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>