РИАМО - 29 сен. Минздрав РФ разработал поправки в законодательство, благодаря которым появится возможность ввозить в Россию незарегистрированные в стране вакцины и лекарства для клиник, входящих в состав Московского международного медицинского кластера (МММК), пишет «Коммерсант».

Планируется, что медкластер получит право ввозить на территорию РФ иностранные вакцины, даже если их производители не зарегистрируют препараты в стране.

Медкластер с особым правовым режимом появился на территории столичного «Сколкова» в 2015 году. Особенность МММК заключается в том, что там признают разрешительную документацию на медицинскую деятельность, изделия и технологии, выданную как в России, так и в странах ОЭСР.

Однако часть правовых вопросов за годы существования кластера до конца так и не урегулировали. Один из них - это ввоз незарегистрированных в РФ препаратов. Эту проблему пытаются решить уже несколько лет. Только в августе текущего года вице-премьер Татьяна Голикова поручила доработать пакет поправок, предложенный Минздравом, который способен сдвинуть дело с мертвой точки.

Предполагается внести поправки в два федеральных закона, которые предусматривают издание правительством отдельного подзаконного акта, регламентирующего процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов Росздравнадзором.

Помимо этого, у фонда МММК и инвесторов могут появиться новые обязанности, связанные с обращением незарегистрированных препаратов на территории кластера. Клиники обяжут уведомлять фонд о всех побочных и нежелательных эффектах от приема иностранных лекарств у пациентов. Также фонд сможет проверять качество завозимых препаратов в лабораториях РФ или ОЭСР.

Скорее всего, незарегистрированные препараты будут ввозить в РФ небольшими партиями, необходимыми для существования и развития кластера. Но принятие поправок также дает право клиникам «Сколкова» ввозить в Россию иностранные вакцины от Covid-19.

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