РИАМО - 29 сен. В Красногорске возбудили уголовное дело по факту травмирования женщины в результате неисправности лифта в одном из ЖК, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 7 сентября. Женщина ехала в лифте, когда тот резко остановился. Пассажирка получила травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Проводится комплекс следственных действий.

В рамках расследования произведена выемка документов управляющей организации, а также компании, осуществляющей проверку лифтового оборудования. Комиссия Ростехнадзора готовит заключение о причинах неисправности лифта.