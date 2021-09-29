РИАМО - 29 сен. Сезон охоты на копытных животных продлится в Подмосковье с 1 октября по 10 января. В этот период в регионе можно будет добывать лося, косулю, пятнистого и благородного оленей, сообщает пресс-служба Минэкологии по региону.

Также с 1 октября по 28 февраля в Московской области можно будет охотиться на кабана. В регионе число охотников, в том числе приезжих, может достигнуть 500 тыс. человек.

«Конечно, все они одновременно не выйдут в угодья, но в сезон количество охотников остается большим. Между тем, в осенне-зимний период разрешено добыть всего 1324 животных: 886 особей лося, 222 особей европейской косули, 120 и 96 особей благородного и пятнистого оленей соответственно», – уточнил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он подчеркнул, что инспекторы Госохотнадзора переведены на усиленный режим работы. Это нужно для минимизации вреда от браконьерства.

Следует помнить, что охотник по требованию инспектора должен предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку, а также вещи, находящиеся при себе (в том числе орудия охоты, продукцию охоты), и транспортные средства для их осмотра.

Сейчас в области функционируют 63 охотхозяйства. Наиболее продуктивными по добыче лося считаются Можайское, Москворецкое, Уваровское, Рузское, Талдомское, Шатурское и Шаховское охотничьи хозяйства.

Наибольшее количество разрешений на добычу косули будет передано в Бронницкое, Волоколамское, Зарайское, Коломенское, Егорьевское, Можайское и Серебряно-Прудское охотничьи хозяйства.

Охота на благородного и пятнистого оленей будет возможна на территории Бронницкого, Коробовского, Можайского, Уваровского, Серпуховского и некоторых других охотничьих угодий.