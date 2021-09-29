РИАМО - 29 сен. Министерство внутренних дел прорабатывает детальные требования к порядку выдачи и оформления паспортов гражданина РФ с электронным носителем, сообщает ТАСС.

В пресс-службе силового ведомства добавили, что в разработке требований также участвуют Минцифры и заинтересованные госорганы. Необходимые правовые акты находятся в стадии межведомственного согласования.

В пилотном режиме электронные паспорта планируется ввести в Москве в конце 2021 года. Предполагается, что выдача таких документов гражданам будет проводиться добровольно с 14 лет. По всей России услуга должна стать доступной не позднее 1 июля 2023 года.

В паспорте будет содержаться электронный носитель информации с биометрическими и иными персональными данными гражданина, включая изображение его лица и отпечатков двух пальцев рук. Также планируется выпустить приложение для смартфона, выполняющее функции паспорта.

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