РИАМО - 29 сен. Международный день музыки отмечается 1 октября. К этой дате школы искусств Москвы подготовили специальную программу, в которую войдут более 20 мероприятий, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

«Праздничная концертная программа ждет жителей разных районов Москвы. Ученики, преподаватели и выпускники школ искусств исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Некоторые учреждения также проведут тематические лекции», - рассказал заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Воспитанники дошкольных учреждений района Митино организуют концерт в малом зале ДШИ имени И. Ф. Стравинского. Для юных зрителей проведут блиц-викторину. Мероприятие начнется в 11:00 по адресу.

В это же время необычную музыкальную программу представят педагоги ДМШ имени А. Б. Гольденвейзера. Они исполнят джазовый вариант попурри из мультфильма «Бременские музыканты».

В ДМШ имени Нейгауза в концерте примут участие ученики, преподаватели и выпускники школы. А еще здесь выступят участники 2 тура конкурса на соискание грантов мэра Москвы в области искусства. Зрителей ждут к 18:00.

Ученики ДМШ имени В. А. Моцарта представят программу «Музыка – поэзия воздуха» в Российской государственной детской библиотеке. На мероприятии прозвучат произведения Гайдна, Грига, Рахманинова и других великих композиторов.

В 18:00 начнется концерт «Музыкальная палитра в ДМШ имени Эдварда Грига.

А в 19:00 – мероприятие «Наполним музыкой сердца» в ДМШ имени Н. С. Голованова. Участники концерта в том числе исполнят попурри на темы известных песен о столице.