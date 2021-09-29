РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 сен. Социальный раунд «Засветись!» стартовал в Королеве, он продлится до 24 октября. Раунд проводится для повышения уровня дорожно-транспортной безопасности пешеходов и популяризации использования световозвращающих элементов, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Инспекторы будут информировать взрослых участников дорожного движения и детей о необходимости носить световозвращающие элементы на одежде. Также взрослым и несовершеннолетним пешеходам расскажут о безопасности на дорогах, о внимательности и соблюдении правил дорожного движения. Для информирования инспекторы используют социальные сети, встречи и социальные ролики.

По данным ГИБДД, каждое третье ДТП на дорогах Подмосковья связано с наездом на пешехода. За 8 месяцев текущего года на подмосковных автодорогах зарегистрировано 758 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 108 человек погибли и 679 получили травмы различной степени тяжести. Почти 60% таких ДТП совершены в темное время суток. Именно поэтому важно носить светоотражающие элементы на одежде и аксессуарах.

Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения ДТП с их участием.