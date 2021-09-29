РИАМО - 29 сен. Подмосковные полицейские задержали 23-летнего рецидивиста из Оренбургской области, подозреваемого в краже автомобиля в Домодедове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Возле одного из домов на Восточной улице злоумышленник распивал алкоголь с местным жителем, после чего похитил у него сумку с ключами от иномарки.

«С помощью пульта от сигнализации правонарушитель определил транспортное средство, после чего скрылся на нем с двумя своими знакомыми», – отметила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Найти злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения. Мужчину задержали на рабочем месте в Москве, где он трудился комплектовщиком. Он пояснил, что снял с похищенной машины номера и установил другие, похищенные ранее с грузовика. Во время поездки угонщик совершил ДТП, после чего отогнал машину в лесополосу вблизи деревни Авдотьино и бросил.

Полицейские обнаружили украденную иномарку и вернули ее хозяину. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.