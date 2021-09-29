РИАМО - 29 сен. Транспортно-пересадочный узел «Рижская» после открытия улучшит доступность транспорта для жителей столичных районов Мещанский, Алексеевский и Марьина Роща, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Пока тут только станции МЦД-2 и Калужско-Рижской линии метро, но в будущем ТПУ объединит МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, 2 линии столичной подземки, ВСМ «Москва – Санкт-Петербург». Пересадка будет организована по принципу «сухие» ноги.

«У жителей появятся удобные переходы между районами, а у пассажиров – быстрые и комфортные пересадки между разными видами транспорта. Этот хаб появится за счет формирования нового транспортного каркаса, который мы создаем по поручению мэра Москвы», – сказал заммэра города, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Еще «Рижская» станет для перспективного ВСМ не просто остановкой в черте города, но и начальной и конечной точкой для части высокоскоростных поездов. Это разгрузит другие вокзалы Москвы.

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