РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Пробка протяженностью почти 7 км образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске при движении в сторону Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Затор начинается в районе Нахабинского кладбища и продолжается до пересечения с Успенской улицей.

По словам очевидца, причиной стало ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла.

«В пробке потерял лишний час, на работу опоздал. Думаю, как и многие сегодня», - сказал очевидец.