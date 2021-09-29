РИАМО - 29 сен. Сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой в районе Крылатское привели в порядок. Теперь там появилось новое общественное пространство, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Рабочие в сквере отремонтировали площадку для отдыха, установили садовые диваны. А еще там появилась сцена, на которой можно проводить массовые праздники для района.

Кроме того, в сквере обновили 2 детские площадки. Там появились качели, песочный дворик, детский телеграф, игровые комплексы для развития моторики рук малышей и веревочный лабиринт.

Также в рамках работ по благоустройству восстановили дорожно-тропиночную сеть.

В сквере высадили более 600 кустарников, разбили цветники, обновили газоны.