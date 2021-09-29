РИАМО - 29 сен. В России отмечается рост выдачи кредитов населению, с начала 2021 года долговые обязательства граждан увеличились на 2,3 трлн рублей, пишет газета «Известия».
Он уточнил, что рост закредитованности объясняется несколькими причинами. Так, спрос на кредиты вырос из-за пандемии и повышения ключевой ставки, которая в сентябре достигла 6,75%. Вслед за ключевой ставкой растут и проценты по займам, поэтому клиенты спешат взять кредит до его удорожания.
Долги граждан разделяются на два вида: ипотека и потребительские кредиты. Чаще всего россияне берут потребкредиты на ремонт жилья или дачи, приобретение машины и покупку бытовой техники.
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