РИАМО - 29 сен. В России отмечается рост выдачи кредитов населению, с начала 2021 года долговые обязательства граждан увеличились на 2,3 трлн рублей, пишет газета «Известия».

«В сентябре показатель стал выше прошлогоднего в аналогичный период на 19,6%, а увеличение по займам без ипотеки и автокредитов еще больше — на 36%», — сказал финансист и инвестор Ян Марчинский.

Он уточнил, что рост закредитованности объясняется несколькими причинами. Так, спрос на кредиты вырос из-за пандемии и повышения ключевой ставки, которая в сентябре достигла 6,75%. Вслед за ключевой ставкой растут и проценты по займам, поэтому клиенты спешат взять кредит до его удорожания.

Долги граждан разделяются на два вида: ипотека и потребительские кредиты. Чаще всего россияне берут потребкредиты на ремонт жилья или дачи, приобретение машины и покупку бытовой техники.

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