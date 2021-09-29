РИАМО - 29 сен. Москомархитектура согласовала проект реконструкции Дома связи на Новом Арбате. После проведения работ там появится гостиница на 250 номеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно проекту, металлические конструкции фасада оформят в монохромном цвете. Ранее здание планировать нарядить в медный «экзоскелет».

«После ряда обсуждений с авторами проекта пришли к выводу, что гармоничнее будет смотреться более нейтральный оттенок. Цвет металлических конструкций в итоге заменили с медного на белый металлик», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Дом связи покроют каркасом из алюминиевых конструкций, которые создадут диагональный геометрический рисунок, напоминающий «экзоскелет».

Общая площадь комплекса составит около 13 тыс. «квадратов». На первом этаже организуют общественные пространства и коммерческие объекты, на втором — конференц-залы на 290 мест. Гостиница будет располагаться на 3-9 этажах.

На самом верху здания откроют ресторан с панорамными видами на Кремль и Новый Арбат. На подземном уровне появится парковка.