РИАМО - 29 сен. Московский институт теплотехники - разработчик и производитель межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» и баллистических ракет для подводных лодок «Булава» - запатентовал способ тушения лесных пожаров с помощью ракетных технологий, сообщает РИА Новости.

Новшество разработки заключается в том, что пена для тушения формируется не сразу, а активируется со временем. Такой состав получается более «дальнобойным».

Устройство работает по «ракетному» принципу - раствор для тушения «стреляет» в нужном направлении подобно тому, как формируется реактивная тяга ракеты.

Запатентованная «пушка» эффективна для ликвидации возгораний в труднодоступных местностях. Также с помощью этого изобретения можно создавать заградительные полосы для тушения лесных пожаров.

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