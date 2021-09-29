РИАМО - 29 сен. Мемориальную доску кинодраматургу Валентину Ежову установили на Кутузовском проспекте, дом 41, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Памятный знак был установлен по инициативе Союза кинематографистов России. Скульптор проекта - Денис Стритович, архитектор - Александр Джикия.
Советский и российский кинодраматург и педагог Валентин Ежов родился 21 января 1921 года в Самаре. В 1962 году за сценарий к фильму «Баллада о солдате» был номинирован на премию «Оскар». В 1976 году Валентин Ежов получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
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