РИАМО - 29 сен. В Москве родители получили доступ к справкам о болезни детей в электронной медицинской карте. Посмотреть документы можно на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ранее справка по форме 095/у была доступна в цифровом виде только врачам и медработникам в учебных заведениях.

«Теперь же мы открыли доступ к этим справкам и родителям. Благодаря этому важные документы не потеряются и будут храниться в электронной медкарте, что позволит при необходимости распечатать их или отправить онлайн в спортивные секции или частные детские сады и школы», - отметила Ракова.

С апреля 2021 года приносить бумажную справку после болезни ребенка в столичные школы и детские сады не нужно. Благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения с «Московской электронной школой» справку по форме 095/у можно оформить в электронном виде.

Получить доступ к своей или детской электронной медицинской карте можно, подав заявку на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись.

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