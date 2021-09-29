РИАМО - 29 сен. В Москве родители получили доступ к справкам о болезни детей в электронной медицинской карте. Посмотреть документы можно на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Как уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ранее справка по форме 095/у была доступна в цифровом виде только врачам и медработникам в учебных заведениях.
С апреля 2021 года приносить бумажную справку после болезни ребенка в столичные школы и детские сады не нужно. Благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения с «Московской электронной школой» справку по форме 095/у можно оформить в электронном виде.
Получить доступ к своей или детской электронной медицинской карте можно, подав заявку на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись.
Треть детских поликлиник Москвы полностью перейдут на электронные медкарты до конца года>>
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