РИАМО - 29 сен. Пробки до 8 баллов ожидаются на московских дорогах вечером, в настоящее время ситуация в городе оценивается в 5 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Движение в центр затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.
Нет затруднений в движении на Звенигородском шоссе, Ленинградском и Ленинском проспектах.
Ранее столичных водителей призвали к внимательности за рулем из-за ночных заморозков 29 и 30 сентября.
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