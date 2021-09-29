РИАМО - 29 сен. Пробки до 8 баллов ожидаются на московских дорогах вечером, в настоящее время ситуация в городе оценивается в 5 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет затруднений в движении на Звенигородском шоссе, Ленинградском и Ленинском проспектах.

Ранее столичных водителей призвали к внимательности за рулем из-за ночных заморозков 29 и 30 сентября.