РИАМО – 29 сен. В столице 1-6 октября впервые проведут финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

Финал чемпионата проведут в «Манеже» и парке «Зарядье». ICPC является старейшим и самым престижным командным IT-соревнованием в мире. РФ начала участвовать в состязаниях в 1995 году. Сейчас Россия опережает остальные страны по числу медалей.

«В соревнованиях в Москве примут участие более 100 команд. В них вошли свыше 350 программистов из 42 стран. Действующим чемпионом является наша столичная команда. Это коллектив Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова», – сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В отборочных этапах чемпионата приняли участие 60 тыс. программистов более чем из 100 государств. В финале будут участвовать 15 российских команд, в их числе 5 столичных: представители МФТИ, МГУ, НИУ ВШЭ, МИФИ и МАИ.

В финале команды из 3 человек будут определять оптимальные решения для 8-12 уникальных алгоритмических задач разной степени сложности на протяжении 5 часов. Чтобы решить задачи, нужно будет написать код на одном из языков программирования. Победит та команда, которая решит максимальное число задач.

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что сейчас в Москве работает около 70% представителей отечественной IT-сферы, для специалистов в IT и отрасли связи открыта каждая 5-я вакансия на рынке труда.

Кроме того, 1-2 октября в «Манеже» будет организована деловая программа, в рамках которой выступят представители IT-компаний. Проведут паблик-токи и бизнес-дискуссии. Для посещения мероприятий нужна регистрация.