РИАМО - 29 сен. Полиция задержала неоднократно судимого уроженца Ярославской области, подозреваемого в попытке совершения сексуального насилия над девочкой в Домодедове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел около дома на Восточной улице. Мужчина 1970 года рождения заговорил с девочкой 2012 года рождения под предлогом оказания ему помощи, а затем попытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

«Злоумышленнику помешали очевидцы данного инцидента. <...> В ближайшее время он будет передан в территориальное подразделение Следственного комитета», – уточнила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.