РИАМО - 29 сен. Представитель Group-IB Ника Комарова сообщила, что в московской штаб-квартире компании прошли следственные мероприятия, передает РБК.

Правоохранители пришли в офис утром 28 сентября и покинули его только вечером.

В пресс-службе компании подчеркнули, что причина обысков им неизвестна. Юристы Group-IB выясняют ее.

По словам одного из источников RTVI, следственные действия связаны с уголовным делом, по которому задержали основателя и гендиректора Group-IB Илью Сачкова.

Компания Group-IB была основана в 2003 году Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым. Она занимается разработкой решений для предотвращения кибератак и борьбы с онлайн-мошенничеством. В 2018 году Group-IB объявила, что намерена перенести свою штаб-квартиру в Сингапур.

Сачков ранее сообщал о неоднократных попытках преступников, пойманных с помощью Group-IB, отомстить ему и компании.