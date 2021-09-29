РИАМО - 29 сен. В среду в столичном регионе при переменной облачности осадков не ожидается, воздух может прогреться до плюс 14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит плюс 10-12 градусов, по Московской области - от 9 до 14 градусов тепла.

Скорость северо-восточного ветра не будет превышать 7 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха порядка 60%.

По словам специалистов, такая погода будет комфортной для большинства людей.

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