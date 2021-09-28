РИАМО - 28 сен. 90% заявлений из Лосино-Петровского о внесении изменений в реестр лицензий УК Госжилинспекция Подмосковья получила в электронном формате, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала 2021 года Госжилинспекция Московской области зафиксировала 64 заявления из городского округа Лосино-Петровский о внесении изменений в областной реестр лицензий управляющих организаций. Руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина отметила, что 23 из них пришли за последний месяц.

«58 заявлений поданы в электронном формате. Это доступно, просто и удобно. Заявители могут получить услугу даже не выходя из дома. Им достаточно авторизоваться на сайте госуслуг Московской области через ЕСИА, найти раздел «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами» и нажать кнопку «Получить услугу», – сказала Федина.

У жителей региона есть возможность в любой момент обратиться в надзорное ведомство с требованием о внесении изменений в областной реестр лицензий в связи со сменой способа управления домом, а также с заключением, расторжением или прекращением договора управления.

Данное право прописано в административном регламенте предоставления услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории региона, действующем с 14 февраля 2019 года.