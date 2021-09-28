РИАМО - 28 сен. Госжилинспекция Московской области обновила рейтинг выполнения губернаторской программы ремонта подъездов, в регионе отремонтированы и сданы или готовятся к приемке 60% подъездов, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина отметила, что неделей ранее их было на 1,1% меньше.

В соответствии с рейтингом, более 90% отремонтированных в муниципалитете подъездов – это «зеленая зона», от 50% до 89% – «желтая», менее 50% – «красная». Поскольку инспекторы контролируют не только сроки, но и качество работ, данные рейтинга могут меняться как в лучшую, так и в худшую сторону в зависимости от результатов осмотров.

В «зеленой зоне» сейчас находятся 12 городских округов. Из «желтой зоны» сюда переместились Бронницы и Дубна со 100% результатом (всего сейчас он зафиксирован в 9 муниципалитетах). Приблизились к этому показателю Мытищи – здесь исполнение выросло с 96% до 97%. В «красной зоне» на данный момент 15 городских округов.

«Госжилинспекция внимательно оценивает качество ремонтов. Учитываем мнение представителей советов домов и общественников, заставляем устранять недостатки, доводить работы до конца с высоким качеством. Будем делать все для того, чтобы места общего пользования в Подмосковье радовали жителей своей благоустроенностью и безопасностью», - пояснила Федина.