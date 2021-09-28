РИАМО - 28 сен. В Московской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2011 году, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, в декабре 2011 года члены организованной группы, куда входил и обвиняемый, для похищения и убийства одного из криминальных авторитетов Липецкой области позвонили ему и под обманным предлогом предложили приехать в Москву.

Действовали они по указанию осуществлявшего руководство орггруппой Артема Аракеляна, являвшегося криминальным авторитетом, имевшим статус «вора в законе» по прозвищу «Артем Липецкий» в криминальной среде.

10 декабря 2011 года потерпевший и сопровождавшие его лица были похищены в одном из кафе Москвы. При этом члены преступной группы забрали у них мобильные телефоны, ценные вещи, транспортное средство.

Жертв отвезли к шиномонтажу в Мытищах, где преступники поочередно произвели не менее 5 выстрелов в голову потерпевшего из огнестрельного оружия.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. После совершения убийства его тело было сокрыто членами преступной группы в одном из водосточных коллекторов в Мытищах, а сопровождавших потерпевшего отпустили.

Аракелян и остальные члены организованной группы были задержаны и осуждены в 2017 году, однако местонахождение одного из обвиняемых было не установлено, и в 2013 году он был объявлен в федеральный розыск.

16 апреля 2021 года обвиняемого нашли. Его задержали и доставили следователю.