РИАМО - 28 сен. Главной темой экспозиции Подмосковья на Международном архитектурном фестивале «Зодчество» станет новое качество жилой среды, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Фестиваль пройдет 1-3 октября в ВК «Гостиный Двор» в Москве.

Подмосковье стало пилотным субъектом РФ, который утвердил нормативные правовые акты для реализации комплексного и устойчивого развития территорий. В основу были заложены региональные нормативы градостроительного проектирования, мастер-планирование, новые стандарты качества жилищного строительства.

«Внедрение стандартов в первую очередь гарантирует соответствие проектов жилой застройки, реализуемых на территории региона, заложенным в документе высоким требованиям к комфорту, безопасности, доступности планировочных решений», - отметила первый замруководителя Мособлархитектуры - главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она добавила, что принципиально важным является не просто делать дома визуально привлекательными, но и в целом решать вопросы качества жилья только в прямой увязке с формированием комфортной среды и обеспечением жителей всеми необходимыми элементами инфраструктуры.

Основные принципы новых стандартов – высокие требования комфорта и безопасности: светлые и удобные подъезды, современные планировочные решения, высокое качество благоустройства, привлекательные фасады. В жилых домах будут проектировать подъезды без ступеней, лестниц и пандусов, просторные вестибюли с колясочными, помещениями для консьержа. Входные группы будут «прозрачными» с максимальным остеклением и системами видеонаблюдения.

Высота первых нежилых этажей будет не меньше 4,2 м. В новых домах также не будут делать мусоропроводы. Дворы не будут предусматривать заезд автомобилей.