РИАМО - 28 сен. Туроператоры назвали топ-10 направлений, по которым продают больше всего туров на ноябрьские праздники, Подмосковье вошло в число самых востребованных внутренних направлений организованного отдыха на первую декаду ноября, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Рейтинг возглавляет Краснодарский край. Также в числе самых популярных направлений находятся Крым, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород и Алтайский край.

Кроме того, в Подмосковье на период ноябрьских праздников наблюдается сложная ситуация с бронированием мест в популярных отелях и санаториях региона.

Согласно оценкам туоператоров, в конце сентября продажи туров на праздничные входные в ноябре на внутренних направлениях далеки от пика, оживление спроса ожидается во второй половине октября.