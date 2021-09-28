РИАМО - 28 сен. Замглавного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков рассказал, почему автомобилисту лучше не садиться за руль, если он плохо себя чувствует. Можно попасть в ДТП, сообщает «Вечерняя Москва».

Проблемы со здоровьем не будут смягчающим обстоятельством в случае аварии. Однако повышенная температура сильно влияет на внимание водителя.

«При температуре человек перестает адекватно оценивать ситуацию, у него притупляются рефлексы. Разум затуманивается, водитель думает, что все осознает, но реакция будет заторможенной», — сказал Сачков.

По словам специалиста, при ухудшении самочувствия лучше отложить любые поездки.

Если температура повысилась в пути, нужно сразу ее сбить, лучше сделать остановку.