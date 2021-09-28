РИАМО - 28 сен. В Подмосковье наградили благодарственными письмами 5 сотрудников муниципальных администраций за большой вклад в развитие туристской сферы и в честь Всемирного дня туризма, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В частности, отметили заслуги директора муниципального автономного учреждения «Музейно-туристический центр городского округа Клин» Елены Кондрашиной, начальника управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского округа Ирины Костышиной, главного эксперта управления культуры и туризма администрации Истры Юлии Смирновой.

Награды также получили заместитель начальника отдела развития туризма, музейной и библиотечной деятельности управления по культуре и туризму администрации городского округа Коломна Дарья Тельнова и начальник отдела по туризму администрации Одинцовского городского округа Наталья Шмелева.

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. В 2021 году праздник прошел под девизом «Туризм для обеспечения инклюзивного роста».