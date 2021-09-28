РИАМО - 28 сен. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Подмосковье, благотворительный фонд «Рождественская звезда» и Международный московский яхтенный порт организовали речную прогулку по каналу имени Москвы для детей с ограниченными возможностями здоровья из Московской области, сообщает пресс-служба отделения ОНФ.

Прогулка была организована в рамках акции #МыВместе. В прогулке приняли участие 20 детей 5-18 лет с родителями из Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязина.

Речную прогулку провели на теплоходе «Союз». Маршрут проходил из акватории яхтенного порта в Долгопрудном и затем – в сторону Химкинского водохранилища. Участники увидели Северный речной вокзал, экспонаты музейного комплекса, посвященного истории Военно-морского флота России, на противоположном берегу.

«Международный московский яхтенный порт всегда с большой радостью откликается на добрые инициативы общественников и предоставляет суда для речных прогулок. В этот раз гостями теплохода «Союз» стали маленькие пассажиры с непростой судьбой, а также их родители», — сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области, председатель совета директоров Международного московского яхтенного порта Андрей Косыгин.

Во время прогулки детей развлекали аниматоры. Были организованы конкурсы, чаепитие со сладким угощением.