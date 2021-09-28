РИАМО - 28 сен. В Москве прошло подведение итогов программы «Наставничество» для начинающих предпринимателей, которая реализуется на территории Московской области, передает корреспондент РИАМО.

«Программа проводится в Подмосковье уже в 3 раз, только в прошлом году участниками бизнес-акселератора стали более 300 человек. И мы видим, что интерес к обучению среди подмосковных предпринимателей возрастает. Уверена, что программа будет полезна и интересна для молодых и начинающих предпринимателей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За время прохождения бизнес-акселератора участники обучались разбору и тестированию гипотезы, оценке заинтересованности рынка к запускаемому продукту, просчитыванию финансовой модели с учетом плановой прибыли и расходов.

По результатам мероприятия лучшие участники были награждены памятными подарками и денежным призом.