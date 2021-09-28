РИАМО - 28 сен. Юбилейную 50-ю площадку для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак» открыли в Котельниках. Планируется, что до конца года такие площадки появятся в каждом городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Новый пункт появился по адресу: Коммерческий проезд, дом №1. На объекте обустроили твердое покрытие, навес, четырехстороннее ограждение и парковку.

Жители Подмосковья стали активно участвовать в экологических проектах и разделять мусор.

«Видя, как активисты проявляют свой интерес к чистому Подмосковью, три года назад, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, мы открыли масштабный проект «Мегабак». Сегодня знаменательный день, проект вырос до круглой цифры – 50!», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В новый «Мегабак» можно привезти спил растений, текстиль, старую мебель, лампы, стекло, бытовую технику и другой крупногабаритный мусор, а еще здесь запустили буккроссинг.

Кроме того, Велиховский подписал 3-х стороннее соглашение о переработке отходов с компанией переработчиком ООО «Первый Экологический Сервис» и администрацией городского округа Котельники.

«Близится сезон замены летней резины на зимнюю, поэтому на базе министерства жилищно-коммунального хозяйства с 1 октября стартует акция «Сдай старые шины на Мегабак». Акция продлится до конца ноября текущего года. Чтобы принять участие в акции нужно сделать фото с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема», - поделился Велиховский.

Снимок нужно разместить в Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Автору самой креативной фотографии подарят сертификат на новый комплект резины.