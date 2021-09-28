РИАМО - 28 сен. В течение месяца новым интерактивным сервисом «Карта эмоций» на сайте «Мособлгаза» воспользовались 10 024 жителя Подмосковья. С помощью карты можно получить информацию о работах в рамках соцгазификации, сообщает пресс-служба компании.

Информацию о том, какой этап догазификации проводится в конкретном населенном пункте, можно получить нажав кнопку «Следить за работами». Определить статус выполнения работ можно по цвету сердечек. Карта постоянно обновляется.

Желтое сердечко говорит о том, что работы в населенном пункте проводятся в настоящее время. Такая ситуация в настоящее время регистрируется в 268 пунктах, строительство в рамках соцгазификации идет более чем в 40 городских округах.

Если сердечко серое, значит, газификация пункта запланирована, но стройка еще не запущена. Таких пунктов на карте сейчас 1490. Так, работы в следующем году стартуют в том числе в Лобне, Долгопрудном и Химках.

Зеленый цвет сердечка сообщает, что населенный пункт полностью газифицирован. Таких в регионе 255. Наибольшее число таких населенных пунктов располагается в Дмитровском, Орехово-Зуевском, Раменском, Богородском и Одинцовском округах.

Оценить ход работ можно не только по цвету сердечек, но и по фотографиям с места. Также с карты можно перейти в мессенджер с личным помощником или прокомментировать соответствие информации.

«Мы разрабатываем новые дистанционные сервисы, чтобы сделать процесс получения услуг максимально удобным и безопасным для жителей Подмосковья. Теперь вы можете узнать всю информацию о социальной газификации оставаясь дома», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он отметил, что электронные услуги снижают риск заболеваемости в условиях пандемии, поскольку позволяют сократить число контактов.