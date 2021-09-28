РИАМО - 28 сен. Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья достроит дом №8 в ЖК «Брюсов Парк» в Лосино-Петровском. Сейчас фонд приступает к регистрации имущественных прав, сообщает пресс-служба фонда.

Фонд подал в Арбитражный суд заявление о намерении стать приобретателем прав застройщика-банкрота ООО «Партнер-Развитие» на земельный участок и недостроенный дом. На заседании суда 15 сентября вопрос был решен положительно.

«Мы сейчас приступаем к регистрации имущественных прав. Решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства жилого дома №8 ЖК «Брюсов Парк» было принято Наблюдательным советом летом этого года. Строительная готовность оценивается в 65%», — сказал глава регионального фонда Вячеслав Бетин.

Он добавил, что по дому №1 было принято решение о выплате дольщикам возмещения.

Фонд планирует завершить 16-этажный дом общей площадью более 9 тыс. кв. м. В реестр требований участников строительства включены около 66 дольщиков.

Бетин отметил, что будет соблюден весь последовательный алгоритм восстановления прав дольщиков. Фонд примет долгострой ЖК «Брюсов Парк» по акту у конкурсного управляющего, далее - подписание договора банковского сопровождения. С этого времени начнется активная стадия.

После того, как объект будет зарегистрирован в Росреестре, проведут все необходимые экспертизы, чтобы оценить общее состояние, несущую способность конструкций, принять решение по способам усилений, ремонту или демонтажу. Договор на проектно-изыскательные работы ожидается до конца года.

После разработки проекта, во втором квартале следующего года объявят конкурс по выбору подрядчика для строительно-монтажных работ. В среднем строительство занимает 12-18 месяцев. До конца 2023 года дом №8 в ЖК «Брюсов Парк» будет завершен.