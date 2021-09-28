РИАМО - 28 сен. В сентябре свыше 2,5 тыс. родителей проверили качество питания в школах Подмосковья. Качество питания в региональных образовательных организациях находится на особом контроле, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«С начала учебного года более 2,5 тыс. родителей Подмосковья приняли участие в проекте «Родительский контроль». Они проверили работу школьных столовых и качество еды в образовательных организациях. Мы получили 97% положительных отзывов», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что губернаторский проект реализуется уже второй год.

«Мы фиксируем большой интерес к нему родителей. Качество школьного питания в регионе находится на особом контроле, и здорово, когда к этому вопросу подключаются и родители. Записаться на проверку очень просто. Это можно сделать либо через Школьный портал, либо по телефону, указанному на сайте школы. Предусмотрена и обратная связь – можно оставить отзыв на Школьном портале или отсканировать QR-код, который есть в каждой школе. Замечания и предложения от родителей не остаются без внимания», – отметила Каклюгина.

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