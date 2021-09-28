РИАМО - 28 сен. Московский индивидуальный предприниматель Владислав Дядченко объяснил, зачем ему патент на ЛГБТ-флаг - таким образом он хочет защитить детей от ЛГБТ-пропаганды, сообщает Газета.ru.

В Сети появилась информация, что московский бизнесмен решил зарегистрировать патент на ЛГБТ-флаг. Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности была подана 29 июля 2021 года. На 16 сентября заявка находилась в стадии «экспертиза заявленного обозначения».

Дядченко отмечает, что в России пропаганда «всей этой истории» запрещена.

«Я вот хочу поддержать наше государство и всех тех, кто за наши духовные скрепы, за Родину. Хочу зарегистрировать патент, <…> чтобы мои дети не видели это», — сказал Дядченко.

По его словам, заявка на регистрацию товарного знака сейчас находится в стадии рассмотрения.

«Пускай они там собираются где-то в подвалах, делают сами с собой, что хотят, и не выносят это дальше того самого подвала», — пояснил Дядченко.

Он считает, что в регистрации ему не откажут, законных оснований отказывать у Роспатента нет.