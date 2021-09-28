РИАМО - 28 сен. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Евгения Леванова положительно оценила решение гимнастки Евгении Канаевой претендовать на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики, сообщает Газета.ru.

«Я очень люблю Женю, она потрясающая. Это очень справедливый человек — как в жизни, так и в спорте, — и в принципе она величайшая гимнастка. Единственная в мире, которая завоевала звание двукратной олимпийской чемпионки именно в личном многоборье», - сказала Леванова.

Она считает, что вступление Канаевой в эту должность – хорошее решение, поскольку она достойная кандидатура.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила о снятии Натальи Кузьминой с выборов на эту должность, причиной стал скандал на Играх в Токио.

Винер-Усманова назвала вероятной отправку одной из сестер Авериных или Анастасии Близнюк в комиссию спортсменов FIG.

«В принципе, гимнастку можно отправить на любую должность и в любую сферу деятельности. Потому что мы работяги», - прокомментировала это заявление Леванова.