РИАМО - 28 сен. Сотрудники ГБУ «СтройЭксперт» выдали акт соответствия трехэтажному жилому дому в составе ЖК «Тепло» в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного Главгосстройнадзора.

Согласно проекту, общая площадь жилых помещений составляет 1,5 тыс. кв. м. Внутри дома находится 49 квартир.

Застройщиком выступает ООО «Богородская торговая галерея». По итогам осмотра девелоперу был выдан акт о соответствии построенного объекта всем нормам. Далее дом ждет процедура получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Всего на прошедшей неделе сотрудники ГБУ провели осмотры 17 объектов в 13 муниципалитетах Московской области, в том числе в Дмитрове, Серпухове, Королеве, Балашихе, Ленинском округе и др.