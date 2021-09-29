РИАМО – 29 сен. В среду в столице проведут масштабные учения по тушению пожара в высотном здании, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках учений столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении возгорания в высотном здании, в том числе проведение оперативной эвакуации людей», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что высотные здания являются неотъемлемой частью современного крупного города, поэтому важно уделять особое внимание обеспечению их пожарной безопасности.

По легенде учений, очевидцы сообщают в систему-112 о пожаре на 54 этаже строящегося здания в «Москве-Сити», наблюдается густой дым, в здании могут находиться рабочие.

Спасатели установят автоцистерны на водоисточник, проложат магистральные линии до мотопомп. От них проведут линии для ликвидации возгорания на высоте 226 м. 8 мотопомп установят через каждые 10 этажей. Каждая из них весит около 300 кг.

Бирюков рассказал, что в учениях примут участие 30 сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы, 7 единиц спецтехники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

На учениях еще раз отработают алгоритм действий при возникновении ЧС, разработают новые методы реагирования, испытают на практике новое оборудование.