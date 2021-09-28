РИАМО - 28 сен. Полицейские в Рузском округе пресекли угон трактора, его остановили на участке трассы Руза – Волоколамск около деревни Ракитино, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Трактор отечественного производства под управлением 60-летнего уроженца одного из государств Средней Азии остановили за нарушение ПДД. Мужчина был с признаками алкогольного опьянения.

Полицейскими установлено, что трактор он угнал с территории агропромышленного предприятия в деревне Нововолково, где ранее работал трактористом, решив таким образом отомстить работодателю.

Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Похищенная техника возвращена владельцам.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.