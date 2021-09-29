РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В поселке Молодежный Подольска в среду на вырученные после сдачи макулатуры деньги посадят дерево, сообщает пресс-служба администрации округа.

Совместно с библиотекой поселка Молодежный в лице Светланы Третьяк и детским садом «Звездочка» в лице заведующей Елены Вышиваной осенью сотрудники учреждений посадят новое дерево на литературной аллее возле библиотеки. Раньше там был парк, но многие деревья постарели. На смену им благодаря бережному отношению к бумаге на выброс появляются молодые и крепкие деревца.

Каждый из жителей может внести свою лепту в дело сохранения природы. Для этого нужно приносить макулатуру в библиотеку. По мнению организаторов акции, это подарит возможность будущим поколениям дышать свежим воздухом.

Посадка дерева состоится в 16:30. Приглашают всех желающих.