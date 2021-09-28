РИАМО - 28 сен. Сотрудники Центра организации дорожного движения провели перенастройку размещенных на улицах столицы камер, которые фиксировали превышение средней скорости, сообщает Газета.ru.
«Сейчас эти устройства выявляют превышение скорости в обычном режиме, без вычисления средней скорости», - рассказали в пресс-службе ЦОДД.
Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила, что автомобилистам больше не будут выписывать штрафы за превышение средней скорости.
Этот вид нарушений фиксировался и рассчитывался с помощью парных камер.
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