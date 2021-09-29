РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. В среду в Красногорском филиале Музея Победы откроется новая объемно-пространственная экспозиция, посвященная 75-летию окончания Нюрнбергского процесса, сообщает пресс-служба музея.

На торжественную церемонию открытия приглашены глава городского округа Алексей Спасский, заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова, дипломат, внук Романа Руденко Михаил Амирджанов, историк Александр Звягинцев и другие почетные гости. Начало в 16:00.

Выставка оживит и персонифицирует рассказ о Нюрнбергском процессе, сочетая подлинные музейные предметы с видео-, аудиоинсталляциями и QR-кодами. Особое внимание уделят двум знаковым персонажам процесса — Роману Руденко и Фридриху Паулюсу.

Посетители смогут буквально войти «внутрь» экспозиции и погрузиться в исторические события того времени. Этот комплекс – единственный в своем роде. Он размещен в мемориальном музейном здании, в котором показана полная история немецкого национал-социализма от возникновения до полного его разгрома.

Новое музейное пространство воссоздаст комнату для совещаний и позволит посетителям почувствовать себя участниками Нюрнбергского процесса. Гости музея смогут проследить путь военнопленного фельдмаршала Паулюса – от поклонника Гитлера до раскаивающегося в своих действиях человека, свидетеля со стороны обвинения от Советского Союза. В экспозиции представлены документы, фотографии и рисунки, связанные с пребыванием Паулюса в плену в СССР и, в частности, в Красногорском лагере для военнопленных №27.

Среди уникальных экспонатов будут представлены подлинные работы военного корреспондента газеты «Правда», советского художника-графика Николая Жукова. Он был одним из тех, кто присутствовал на суде. В зале заседаний он сделал порядка четырех сотен рисунков, 13 из них будут показаны в новой экспозиции музея. Специально для этого проекта сотрудники музея сформировали картотеку, где все желающие смогут найти краткую, но в то же время исчерпывающую информацию о подсудимых, проследить судьбу каждого из них.

Кроме того, посетители смогут посмотреть информационные ролики о ключевых моментах Нюрнбергского процесса и его итогах. Длительность каждого составляет 2-3 минуты.