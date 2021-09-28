РИАМО - 28 сен. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране продолжат повышать пенсии в ближайшие годы, сообщает Газета.ru.
По его словам, средства учтены в проекте бюджета.
«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — сказал Путин.
Ранее президент страны заявил, что в России могут появиться дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми.
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