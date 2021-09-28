РИАМО - 28 сен. При содействии министерства благоустройства Московской области с июля по сентябрь в парках региона прошел проект «Самбо в парках», сообщает пресс-служба министерства.

«Парки Подмосковья – это прекрасная площадка для семейного отдыха и занятия спортом. Парки имеют соответствующую подготовленную инфраструктуру – площадки для занятия групповыми видами спорта, зоны воркаута. Наша задача – делать доступными для жителей Московской области мероприятия не только развлекательного формата, но и направленного на здоровый образ жизни», – подчеркнул министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Проект был организован совместно с Федерацией самбо Московской области и направлен на популяризацию здорового образа жизни и систематические занятия спортом. В нем приняло участие 10 городских округов: Люберцы, Королев, Серпухов, Щелково, Домодедово, Истра, Мытищи, Одинцовский, Серебряные пруды и Пушкинский.

Показательные выступления и мастер-классы для всех желающих проводили заслуженные мастера спорта по самбо, чемпионы Европы и призеры чемпионатов мира.

Всего в мероприятиях приняло участие более 5 тыс. жителей Подмосковья, в том числе детей и подростков.